В ЦИК Башкирии объявили предварительные результаты голосования

Сегодня ЦИК Башкирии на брифинге огласил предварительные результаты голосования по выборам в Госдуму. Так, наибольший процент голосов набрала партия Единая Россия — 68,05%, далее с идет КПРФ с 14,97% голосов и замыкает тройку партия ЛДПР — 6,3%. Остальные партии не прошли 5% барьер и, следовательно, не попадут в Госдуму.
Известно, что за партию Новые люди проголосовало 3,9%, Справедливой России - За правду отдали 2,67% голосов, Партия пенсионеров набрала 1,16%. Между тем оставшиеся партии набрали менее 1% голосов.
Отмечается, что явка также по предварительным данным составила 73,09%.