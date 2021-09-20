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В ЦИК Башкирии объявили предварительные результаты голосования

20 сентября 2021, 06:53
Фото: 1mediainvest.ru
На 10:30 утра обработано 88,42% протоколов.

Сегодня ЦИК Башкирии на брифинге огласил предварительные результаты голосования по выборам в Госдуму. Так, наибольший процент голосов набрала партия Единая Россия — 68,05%, далее с идет КПРФ с 14,97% голосов и замыкает тройку партия ЛДПР — 6,3%. Остальные партии не прошли 5% барьер и, следовательно, не попадут в Госдуму.

Известно, что за партию Новые люди проголосовало 3,9%, Справедливой России - За правду отдали 2,67% голосов, Партия пенсионеров набрала 1,16%. Между тем оставшиеся партии набрали менее 1% голосов.

Отмечается, что явка также по предварительным данным составила 73,09%.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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