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Глава Башкирии поблагодарил всех, кто обеспечивал порядок и безопасность на выборах

20 сентября 2021, 05:07
Фото: vk.com
Соответствующую публикацию Хабиров выложил у себя в социальных сетях.

Радий Хабиров у себя в социальных сетях поблагодарил сотрудников МВД и Росгвардии, а также МЧС и медиков, которые работали на выборах и, по словам главы, обеспечивали порядок и безопасность для жителей республики.

— Ночь выборов… пользуясь случаем, хотел поблагодарить тысячи сотрудников МВД и Росгвардии, МЧС, медиков, обеспечивавших порядок и безопасность для сотен тысяч жителей республики на этих выборах, — пишет Хабиров.

Ранее мы писали, что глава Башкирии заявил, что сами выборы прошли «ровно и спокойно», а нарушения являются неотъемлемой частью политической борьбы, которая еще и свидетельствует и о активной политической жизни Башкирии.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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