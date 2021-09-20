Анна Филиппова рассказала о своей жизни после получения титула “Миссис Россия - 2021”

“Мисс Россия - 2021” отметила, что раскрыть свои таланты конкурсанткам помогают тренинги, мастер-классы и общение друг с другом, и этот опыт бесценен. Сама Анна с детства занималась танцами и поэтому свободно чувствует себя на сцене. Правда, по ее словам, подготовка к мероприятию далась ей нелегко, так как пришлось совмещать ее с домашними делами и бизнесом. Но здесь оказались весьма полезными навыки самоорганизации и самодисциплины, а также способность делегировать часть обязанностей помощникам. Она подчеркнула, что многие женщины зацикливаются на семье и домашних делах, но это - ошибка, поскольку таким образом дамы сами лишают себя возможности выступить в других амплуа. Анна также поблагодарила своих близких, которые с самого начала верили в ее победу.