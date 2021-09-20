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Анна Филиппова рассказала о своей жизни после получения титула “Миссис Россия - 2021”

20 сентября 2021, 16:53
Жительница города Новокузнецка Анна Филиппова, победительница всероссийского конкурса «Миссис Россия - 2021», рассказала, как участие в мероприятии повлияло на ее жизнь.

По словам счастливой обладательницы титула, она шла к победе два года, сначала приняв участие в региональном этапе конкурса “Миссис Россия - 2021”, после которого вышла в финал и победила. Анна Филиппова подчеркнула, что каждая женщина должна самореализоваться не только как жена, мама и специалист. Она по своей природе - королева, и даже богиня, а подобные конкурсы позволяют об этом вспомнить, сообщают newizv.ru.

“Мисс Россия - 2021” отметила, что раскрыть свои таланты конкурсанткам помогают тренинги, мастер-классы и общение друг с другом, и этот опыт бесценен. Сама Анна с детства занималась танцами и поэтому свободно чувствует себя на сцене. Правда, по ее словам, подготовка к мероприятию далась ей нелегко, так как пришлось совмещать ее с домашними делами и бизнесом. Но здесь оказались весьма полезными навыки самоорганизации и самодисциплины, а также способность делегировать часть обязанностей помощникам. Она подчеркнула, что многие женщины зацикливаются на семье и домашних делах, но это - ошибка, поскольку таким образом дамы сами лишают себя возможности выступить в других амплуа. Анна также поблагодарила своих близких, которые с самого начала верили в ее победу.

Что же касается изменений в жизни, то, по словам “Миссис Россия - 2021”, они не были кардинальными. Единственно, победа в конкурсе вызвала повышенный интерес к страницам Анны в соцсетях и ее ресторанам. Так что теперь Анне поступает больше предложений о сотрудничестве и участии в благотворительных проектах и телепередачах. Анна Филиппова также призналась, что хочет поехать на мировой этап конкурса, но из-за пандемии пока непонятно, в каком формате он будет проходить. Также она сообщила, что корона “Мисс Россия - 2021” для неё бесценна и будет с ней до конца жизни.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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