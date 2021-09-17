В Башкирии на выборах проголосовал житель блокадного Ленинграда

Напомним, что сегодня, 17 сентября, Президент России подписал указ о единовременной выплате жителям и защитникам блокадного Ленинграда в размере 50 тысяч рублей. Известно, что на территории Башкирии проживают 82 человека, которые пробыли не менее 4-х месяцев в блокадном Ленинграде.