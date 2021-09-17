С мэрии Уфы взыскали 400 миллионов рублей по долгам «Уфимских инженерных сетей»

Между тем администрация подала жалобу в 18 арбитражный апелляционный суд, где указала, что конкурс, который, к слову мэрия проводила сама, прошел с нарушениями, в частности, документация тендера не была утверждена, со стороны предприятия не были предоставлены все необходимые документы, отмечается и то, что у «УИС» на тот момент было неустойчивое финансовое состоянии и существовал риск инвестиций в предприятие. Также администрация считает, что срок исковой давность необходимо отчитывать с момента получения требования, в таком случае срок еще не истек и банк может предъявить требования о выплате уже напрямую к предприятию. Однако апелляционный суд остался непреклонен и оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии.