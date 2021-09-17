С мэрии Уфы взыскали 400 миллионов рублей по долгам «Уфимских инженерных сетей»

Стало известно, что «Банк Дом.РФ» взыскал с администрации Уфы 400 миллионов рублей по гарантии, которую мэрия выдала обанкротившемуся МУП «УИС». В материалах дела говорится, что «Уфимские инженерные сети» в 2015 году взяли кредит на сумму 650 миллионов рублей под 16,5% годовых у «Социнвестбака» (правопреемник — «Банк Дом.РФ»). Уже годом позже МУП «УИС» получило от мэрии города гарантию по кредиту на сумму 400 миллионов. Известно, что гарантия была получена в ходе конкурса, где предприятие было единственном участником.
Так, в 2020 году, когда «УИС» не исполнило обязательств перед кредитором, «Банк Дом.РФ» потребовал у мэрии Уфы выплатить компенсацию, однако получил отказ и дальше решил действовать уже через Арбитражный суд Башкирии.
Банк выставил иск к мэрии, но и мэрия выставила встречный иск, где просила признать договор гарантии недействительным. Аргументировала администрация это тем, что конкурс, который к слову сама и проводила, прошел с нарушениями. Но арбитражный суд отклонил иск мэрии, так как посчитал, что срок исковой давности вышел год назад.
Между тем администрация подала жалобу в 18 арбитражный апелляционный суд, где указала, что конкурс, который, к слову мэрия проводила сама, прошел с нарушениями, в частности, документация тендера не была утверждена, со стороны предприятия не были предоставлены все необходимые документы, отмечается и то, что у «УИС» на тот момент было неустойчивое финансовое состоянии и существовал риск инвестиций в предприятие. Также администрация считает, что срок исковой давность необходимо отчитывать с момента получения требования, в таком случае срок еще не истек и банк может предъявить требования о выплате уже напрямую к предприятию. Однако апелляционный суд остался непреклонен и оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии.
В частности судом было отмечено, что 400 миллионов рублей были учтены в долговое книге Уфы, также администрация не оспаривала долг и когда «Социнвестбанк» присоединился к «Банку Дом.РФ». Помимо этого, сам мэр Уфы Сергей Греков подтвердил долг в письменном виде и попросил заключить мировое соглашение, а также предоставить рассрочку на погашение долга.
Напомним, что МУП «УИС» проходит процедуру банкротства с 2019 года и общая сумма долга перед кредиторами составляет 1,17 миллиарда рублей, среди которых числится и «БашРТС», ему предприятие задолжало 93,51% от всей суммы долга, а именно 1,09 миллиарда рублей.