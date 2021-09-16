Минеева: Сотрудничество с исправительным центром может стать новой бизнес-идеей

По словам Минеевой, выгода для государства заключается в экономии средств на содержание заключенных и наблюдение за ними. Кроме того, за счет заработной платы отбывающих наказание идет погашение долга государству. Что же касается осужденных, то у них уменьшается определенный судом срок, а то, что они зарабатывают, направляется на содержание их семей. Выигрывает от открытия подобных учреждений и общество, поскольку в данном случае имеет место снижение уровня преступности за счет социализации человека, пишет gorod55.ru.