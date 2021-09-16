Имущество Уфимского хлопчатобумажного комбината выставили на продажу

Напомним, что УХБК инициировал свое банкротство в 2018 году, а уже был признан таковым в 2020. Известно, что общий размер кредиторской задолженности комбината превышает 2 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда долг перед Россельхозбанком.