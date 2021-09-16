mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Имущество Уфимского хлопчатобумажного комбината выставили на продажу

16 сентября 2021, 04:06
Фото: yandex.ru
Предприятие инициировала процедуру банкротства еще в 2018 году.

Стало известно, что на торги выставлено имущество ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат». Известно, что конкурсный управляющий комбината Александр Барбашин выставил на торги 34 лота на общую сумму в 580,2 миллиона рублей.

Так, самый дорогой лот – недостроенный бизнес-центр и право аренды участка под ним, все вместе было оценено в 274,6 миллиона рублей.

Напомним, что УХБК инициировал свое банкротство в 2018 году, а уже был признан таковым в 2020. Известно, что общий размер кредиторской задолженности комбината превышает 2 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда долг перед Россельхозбанком.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48