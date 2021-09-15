В Уфе суд приостановил строительство высотки ПСК-6 в квартале на улице Конституции

Напомним, что в апреле этого года жители дома по улице Конституции объявили головку до того момента, пока на протест не отреагировали власти города и не пообещали во всем разобраться. Между тем, на претензии жителей о том, что новая высотка возводится в нескольких метрах от их дома, в ПСК-6 заявили, что строительство проводится на месте снесенного барака и не заходит на придомовую территорию.