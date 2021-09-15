В Башкирии по факту смерти подростка в пожаре возбуждено уголовное дело

Отметим, что в Башкирии за последний месяц было возбуждено аналогичное уголовное дело по факту смерти уже четырехлетнего ребенка в пожаре. Трагедия произошла в Салавате в многоквартирном доме. Известно, что после пожара в больницу были доставлены дети в возрасте 4-х и 17-ти лет с признаками отравления продуктами горения, к сожалению, младший ребенок скончался.