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В Башкирии по факту смерти подростка в пожаре возбуждено уголовное дело

15 сентября 2021, 10:05
Фото: МЧС по РБ
Тело 15-летнего мальчика обнаружили только после осмотра руин дома.

Стало известно, что по факту смерти 15-летнего ребенка в пожаре в Учалинском районе Башкирии было возбуждено уголовное дело по части 1 стати 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили Следственном комитете региона.

Известно, что после тушения пожара в руинах сгоревшего дома было обнаружено тело подростка с признаками термического воздействия и обгорания мягких тканей. Теперь проводится комплекс судебных экспертиз для выяснения обстоятельств и причин трагедии.

Напомним, что возгорание произошло 15 сентября около двух часов ночи в деревне Старобайрамгулово Учалинского района.

Отметим, что в Башкирии за последний месяц было возбуждено аналогичное уголовное дело по факту смерти уже четырехлетнего ребенка в пожаре. Трагедия произошла в Салавате в многоквартирном доме. Известно, что после пожара в больницу были доставлены дети в возрасте 4-х и 17-ти лет с признаками отравления продуктами горения, к сожалению, младший ребенок скончался.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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