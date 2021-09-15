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Радий Хабиров рассказал про запуск нового производства в Башкирии

15 сентября 2021, 09:13
Фото: vk.com
Объем инвестиций в производство на данный момент составляет 500 миллионов рублей.

Глава Башкирии сообщил о запуске нового производства рессор в Белорецке на базе Уральского пружинного завода. Планируется, что в год предприятие будет производить 14 тысяч тонн продукции, а среди будущих заказчиков глава Башкирии называет предприятия «Камаз», «Уралвагонзавод» и «Урал».

- На новом предприятии всё инновационное, передовое, это полностью автоматизированное производство. Спасибо команде предприятия за добросовестный подход. Сюда вложено уже полмиллиарда рублей, работой обеспечены 98 человек, - сообщает Радий Хабиров.

Также глава региона надеется укрепить позиции Башкирии в качестве поставщика изделий для предприятий машиностроительной, энергетической отраслей и вагоностроения.

Напомним, что год назад научно-производственное предприятие «Рессора» было включена в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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