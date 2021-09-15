Радий Хабиров рассказал про запуск нового производства в Башкирии

Глава Башкирии сообщил о запуске нового производства рессор в Белорецке на базе Уральского пружинного завода. Планируется, что в год предприятие будет производить 14 тысяч тонн продукции, а среди будущих заказчиков глава Башкирии называет предприятия «Камаз», «Уралвагонзавод» и «Урал».