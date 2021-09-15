Часть победителей конкурса грантов главы Башкирии ошибочно получила деньги из-за сбоя

В 2021 году Фонд разыгрывал среди некоммерческих организаций-участников конкурса около 165 миллионов рублей. Нацелены гранты были на развитие институтов гражданского общества и реализацию социально значимых проектов. 113 победителей из 342 разделили между собой эту сумму. «Расхождение между общим бюджетом конкурса и грантами, выделяемыми по каждому проекту» обнаружили значительно позже, в денежном воплощении недосчитались 33 миллионов рублей, которые по ошибке ушли к 17 НКО, 5 из них которые даже успели получить деньги. Которые придется вернуть.