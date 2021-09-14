mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии рабочего убило током на ЖД вокзале

14 сентября 2021, 11:01
Фото: 1mediainvest.ru
Трагедия произошла на станции Буздяк 13 сентября.

Стало известно, что 13 сентября на станции Буздяк Куйбышевской железной дороги от удара током скончался рабочий. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, мужчина являлся сотрудником коммерческой организации и выполнял работы в интересах ОАО «РЖД». Так, после завершения кровельных работ мужчина при перемещении строительных лесов задел провод линии электропередач, в результате чего получил смертельный разряд тока.

На данный момент прокуратура проводит проверку обстоятельств трагедии.

Напомним, что в июле этого года 10-летнего мальчика также удалило током после прикосновения к трансформаторной будке, к счастью, ребенок остался жив, однако лишился кистей рук. Мальчика ждет длительное восстановление.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48