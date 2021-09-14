Стали известны детали создания круглогодичного курорта «Мраткино» в Башкирии

Известно, что на участке планируется строительство автомобильной дороги «Серверный проезд» напрямую к курорту «Мраткино», также будет подведена инженерная инфраструктура. Так, все работы по планировке и межеванию территории намереваются завершить до марта следующего года. Отмечается, что для осуществления контроля за всеми работами была создана рабочая группа, в которую вошли министры, председатели госкомитетов, главы Белорецкого района и Белорецка.