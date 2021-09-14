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Стали известны детали создания круглогодичного курорта «Мраткино» в Башкирии

14 сентября 2021, 14:18
Фото: mratkino.ski-rb.ru
Круглогодичный курорт будет располагаться в Белорецком районе.

Стало известно, что в Башкирии создали дорожную карту и рабочую группу для организации семейного курорта «Мраткино» в Белорецком районе. Так, согласно распоряжению, которое было подписано Андреем Назаровым, проект будет реализовываться на условиях концессионального соглашения, это значит, что участок будет передан частному инвестору на определённый срок.

Известно, что на участке планируется строительство автомобильной дороги «Серверный проезд» напрямую к курорту «Мраткино», также будет подведена инженерная инфраструктура. Так, все работы по планировке и межеванию территории намереваются завершить до марта следующего года. Отмечается, что для осуществления контроля за всеми работами была создана рабочая группа, в которую вошли министры, председатели госкомитетов, главы Белорецкого района и Белорецка.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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