НРФ Регионы в Екатеринбурге стал первым крупным ивентом рекламной индустрии за 2 года

Участниками форума стали более 60 экспертов в данной отрасли со всех российских регионов. Эксперты сделали выводы, что региональный рекламный рынок сейчас восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По информации Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в посткризисный год отечественный региональный рекламный рынок превысил показатели предыдущего, крайне сложного для индустрии года на 10%, а его объем преодолел отметку в 18 миллиардов рублей. Все направления рекламного рынка Екатеринбурга, кроме прессы, демонстрируют устойчивый рост, а общие объемы побили отметку в 1 миллиард рублей, что на 27% превышает показатели I полугодия прошлого года.