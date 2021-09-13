В Уфе ушла из жизни член СПЧ при главе Башкирии Индира Салахова

Вчера, 12 сентября в социальных сетях появилось трагическое известие о том, что из жизни ушла Индира Салахова, председатель отделения Альянса защиты животных города Уфа, член СПЧ при главе Башкирии.
Печальную новость опубликовала группа в соцсети Альянса защиты животных Стерлитамака, а также коллега Индиры Салаховой по Союзу по правам человека при главе Башкирии Кристина Абрамичева.
Это очень красивый человек во всех отношениях. Индира очень много спасала животных, выхаживала, вытаскивала с того света и боролась за права животных города, страны, чтобы все, кого не забрали с улицы, тоже имели право на жизнь. У Индиры осталось много животных (кошек и собак). Их надо куда то пристраивать. Если кто готов чем-то помочь, советом, делом или передержкой, напишите, пожалуйста.Альянс защиты животных Стерлитамак
Редакция Mkset выражает соболезнования родным и близким Индиры Салаховой.