В Уфе скончался детский врач анестезиолог-реаниматолог больницы скорой медпомощи

Сегодня состоялись похороны детского врача анестезиолога-реаниматолога Больницы скорой медицинской помощи Альфреда Ишмуратова. Он ушел из жизни в возрасте 61 года, как сообщали некоторые коллеги погибшего, причиной смерти доктора стала новая коронавирусная инфекция.
Точную причину смерти Ишмуратова озвучат уже после проведения экспертизы. Также сегодня стало известно о кончине от коронавиируса известной зоозащитницы Индиры Салаховой, которая являлась членом СПЧ при главе Башкирии.
В группе больницы в социальной сети коллеги выражают соболезнования близким в связи с трагической утратой, добрые слова под постом оставляют и благодарные пациенты доктора Ишмуратова.