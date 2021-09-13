mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе скончался детский врач анестезиолог-реаниматолог больницы скорой медпомощи

13 сентября 2021, 11:54
Фото: vk.com/bsmp_ufa
Предполагаемая причина кончины медика – коронавирус.

Сегодня состоялись похороны детского врача анестезиолога-реаниматолога Больницы скорой медицинской помощи Альфреда Ишмуратова. Он ушел из жизни в возрасте 61 года, как сообщали некоторые коллеги погибшего, причиной смерти доктора стала новая коронавирусная инфекция.

Точную причину смерти Ишмуратова озвучат уже после проведения экспертизы. Также сегодня стало известно о кончине от коронавиируса известной зоозащитницы Индиры Салаховой, которая являлась членом СПЧ при главе Башкирии.

В группе больницы в социальной сети коллеги выражают соболезнования близким в связи с трагической утратой, добрые слова под постом оставляют и благодарные пациенты доктора Ишмуратова.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48