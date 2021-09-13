В Уфе детей эвакуировали из школ на автобусах спустя 20 минут после начала уроков

По словам обеспокоенной родительницы в родительский чат первого класса школы в Демском районе Уфы и ровно через 20 минут после начала первого урока поступило сообщение о том, что детей необходимо срочно забрать из здания дворца детского и юношеского творчества Орион. Сразу после стали появляться и сообщения о том. что эвакуация проходит во всех школах района.
Классный руководитель в чате пояснила, что детей эвакуировали из школы на автобусе. На вопрос о том учебная ли это тревога преподаватель ответила отрицательно. Других подробностей родителям не озвучили.
В данный момент часть первоклассников находится дома. Дети не могут объяснить, что произошло и сообщают, что их просто собрали и увезли в музей. Дома часть учеников оказалась спустя полчаса после начала уроков. Некоторые дети все еще ожидают родителей.
Mkset запросил оперативный комментарий в пресс-службе МВД Башкирии. Он будет размещен здесь сразу после того, как будет получен.
Отметим, 7 сентября Управление гражданской защиты по городу Уфа сообщало о том, в первые дни учебного года во всех школах города с целью отработки сценария действий при чрезвычайных ситуациях проходят учения. Тогда же сообщалось, что продлятся они до 15 сентября.