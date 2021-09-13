В Башкирии школьник нашел зуб мамонта в поле, где пас коров

Ильнар Галин – 16-летний житель села Шарипово в Салаватском районе – обнаружил зуб мамонта в поле, где пас коров. Как сообщает газета «На земле Салавата», мальчик обнаружил находку в небольшой яме.
Происхождение кости подтвердила и биолог геопарка «Янган-Тау» Полина Полежайкина. Так, она отметила, что в Салаватском районе не раз находили зубы и бивни мамонтов, особенно недалеко от рек, так как берега часто обваливаются и показывают содержимое.
Сообщается, что сам Ильнар пока не знает, как поступит с находкой, но и не исключает, что может передать зуб коллекционеру.