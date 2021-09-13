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В Башкирии школьник нашел зуб мамонта в поле, где пас коров

13 сентября 2021, 09:13
16-летний мальчик из села Шарипово пока не знает, как распорядиться находкой.

Ильнар Галин – 16-летний житель села Шарипово в Салаватском районе – обнаружил зуб мамонта в поле, где пас коров. Как сообщает газета «На земле Салавата», мальчик обнаружил находку в небольшой яме.

Происхождение кости подтвердила и биолог геопарка «Янган-Тау» Полина Полежайкина. Так, она отметила, что в Салаватском районе не раз находили зубы и бивни мамонтов, особенно недалеко от рек, так как берега часто обваливаются и показывают содержимое.

Сообщается, что сам Ильнар пока не знает, как поступит с находкой, но и не исключает, что может передать зуб коллекционеру.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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