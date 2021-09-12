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В Уфе потребовали вернуть портфель, выданный первокласснику «по ошибке»

12 сентября 2021, 11:23
Фото: Mkset.ru
Жалобу на странное требование чиновников в минувшую пятницу, 10 сентября, подала в адрес главы Башкирии мама первоклассника.

Уфимка Мария Абдалимова написала в своем сообщении на странице главы Башкирии в соцсетях, что у нее требуют вернуть портфель с канцелярскими принадлежностями, который выдали ее семилетнему сынишке в школе №130.

Оказалось, что согласно официальной инструкции, первокласснику не полагается «социальный» портфель

Важно отметить, что Мария Абдалимова перед началом учебного года специально собирала документы, подтверждающие, что ее семья является многодетной и малообеспеченной. То есть её ребенок-первоклассник теоретически имел право на социальный подарок от властей.

Однако, по словам Марии Абдалимовой, чиновники заявили, что ее сыну «социальный» портфель не полагается, поскольку старший ребенок в семье по ситуации на 1 сентября достиг 18-летнего возраста. Этот момент оговаривается в инструкциях.

Марию возмутило требование чиновников, тем более. что ребенок уже начал пользоваться канцелярскими принадлежностями. Она считает, что в случае совершения такой ошибки ущерб должна возмещать специалисты, которые ее допустили.

- Знаю, что если старший ребенок учится на очной основе в колледже, то до исполнения ему 23 лет продлевается категория многодетной семьи, - подсказала многодетная мама выход из ситуации чиновникам, которые попали впросак.

После публикации этого обращения заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Алена Одинцова принесла извинения Марии Абдалимовой и сообщила. что никто не будет забирать портфель у ее ребенка. Попутно чиновница пожелала первокласснику успехов в учебе.

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