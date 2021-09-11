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На инвестсабантуе «Зауралье-2021» подписали соглашения на сумму 98 миллиардов рублей

11 сентября 2021, 09:01
Фото: http://pravitelstvorb.ru
За год Башкирии удалось поднять в рейтинге государственно-частного партнерства страны до 11 места.

По данным республиканского правительства, на III Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2021» было подписано соглашений на общую сумму около 98 млрд руб. В их числе документы о партнёрских отношениях региона с ООО «Макдоналдс» и ПАО «Банк Уралсиб».

В форуме приняли участие около 900 бизнесменов, представителей госорганов и экспертов из России, Турции, Казахстана и Беларуси.

— С каждым годом Инвестсабантуй становится интереснее, богаче, развиваются новые проекты. Прежде всего, ключевое слово нашего форума — это инвестиции. Мы взяли хороший темп, фиксируем довольно динамичное привлечение инвестиций в регионы нашей республики, — подчеркнул глава РБ Радий Хабиров.

Напомним, в настоящее время в рейтинге государственно-частного партнерства Башкирия занимает 11 место среди 85 регионов страны. В числе ключевых социальных проектов в регионе, которые предстоит реализовать, было названо строительство двух школ, ледовой арены, Восточного выезда из Уфы, домов-интернатов для пожилых людей.

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#Новости#Экономика#Инвестиции#Андрей Королев
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