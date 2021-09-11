На инвестсабантуе «Зауралье-2021» подписали соглашения на сумму 98 миллиардов рублей

По данным республиканского правительства, на III Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2021» было подписано соглашений на общую сумму около 98 млрд руб. В их числе документы о партнёрских отношениях региона с ООО «Макдоналдс» и ПАО «Банк Уралсиб».