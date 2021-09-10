Как в Сибае проходит Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье-2021»: фоторепортаж

Мероприятие посетили представители федеральных и региональных госучреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты, известные государственные деятели и активисты.
На инвестсабантуе проходят стратегические и дискуссионные сессии, на которых обсудят развитие промышленного комплекса, сельского хозяйства, туризма и экономики.
На форуме были подписаны уже несколько соглашений.
Напомним, на форуме обсудили строительство в Башкирии крупного круглогодичного оздоровительного детского лагеря. Инвестором выступит компания «Системные Концессии». Для создания учреждения планируют привлечь 1,9 миллиарда рублей.