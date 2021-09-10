В Сибае стартовал Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021»

Сегодня, 10 сентября в Сибае пройдет третий Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021». Масштабное мероприятие объединит региональных и федеральных госструктур, бизнеса, как отечественного, так и зарубежного, и собственно самих инвесторов, как российских, так и зарубежных. Среди гостей Инвест Сабантуя также известные общественники и государственные деятели.
Известно о грандиозных планах Башкирии на заключение 20 соглашений на сумму около 80 миллиардов рублей, об этом заявил премьер-министр региона Андрей Назаров.
В программе мероприятия деловые и культурные мероприятия, на фестивале пройдут стратегические сессии на разные темы. Среди них развитие промышленного комплекса, сельского хозяйства, внутреннего туризма и экономик.Еще одна интересная тема – гастро-фестивали и музыкальные фестивали.
Организаторы мероприятия помимо деловой программы подготовили и масштабная развлекательная шоу-программа, а именно концерт, на котором выступят музыкальные и танцевальные коллективы, как сибайские, так и известные по всей России. Хедлайнером концерта станет певица Валерия. Концерт пройдет под открытым воздухом на территории МФК «Зауралье»и посетить его все желающие смогут бесплатно.