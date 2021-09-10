mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Сибае стартовал Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021»

10 сентября 2021, 07:00
Фото: Mkset.ru
Помимо деловой программы гостей фестиваля будет ждать культурная программа и концерт певицы Валерии и фейерверк.

Сегодня, 10 сентября в Сибае пройдет третий Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021». Масштабное мероприятие объединит региональных и федеральных госструктур, бизнеса, как отечественного, так и зарубежного, и собственно самих инвесторов, как российских, так и зарубежных. Среди гостей Инвест Сабантуя также известные общественники и государственные деятели.

Известно о грандиозных планах Башкирии на заключение 20 соглашений на сумму около 80 миллиардов рублей, об этом заявил премьер-министр региона Андрей Назаров.

В программе мероприятия деловые и культурные мероприятия, на фестивале пройдут стратегические сессии на разные темы. Среди них развитие промышленного комплекса, сельского хозяйства, внутреннего туризма и экономик.Еще одна интересная тема – гастро-фестивали и музыкальные фестивали.

Организаторы мероприятия помимо деловой программы подготовили и масштабная развлекательная шоу-программа, а именно концерт, на котором выступят музыкальные и танцевальные коллективы, как сибайские, так и известные по всей России. Хедлайнером концерта станет певица Валерия. Концерт пройдет под открытым воздухом на территории МФК «Зауралье»и посетить его все желающие смогут бесплатно.

#Новости#Ирина Деревянчук#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48