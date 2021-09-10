Премьер-министр Башкирии объяснил, зачем нужен всероссийский форум в Сибае

— Проведение мероприятий на территории с неподготовленной инфраструктурой, возможно, не лучшая затея. Как еще собрать в зале людей, которые еще вчера или завтра будут на яхтах, в самых дорогих ресторанах Москвы, будут вести переговоры в Лондоне, как они могут попасть в Сибай. Для чего? Только потому что люди, приехавшие сюда, взяв из своего плотного графика два три дня, понимают, что им будет интересно, что они встретят тут людей, с которыми будет есть о чем поговорить, то есть эта площадка достойна внимания. Третий год Всероссийский инвестиционный сабантуй здесь проходит и третий год мы можем похвастаться тем, что третий год эти люди приезжают сюда, — добавил он.