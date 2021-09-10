В УФАС Башкирии приостановили закупку дорожных камер за 423 миллиона

Стало известно, что закупка новых дорожных камер по стартовой цене в более чем 423 миллиона рублей была приостановлена УФАС Башкирии. Так, на тендер подали жалобы две компании «Автодороги» и НПО «Интеллектуальные технические системы», однако жалобу антимонопольная служба будет рассматривать только по обращению первой компании.
Сообщается, что жалобы аргументируются тремя доводами. В первом случае в договоре прописано, что после окончания срока аренды заказчик — ГКУ «Транспортная дирекция РБ» — намерены получить дорожные камеры в собственность, однако по мнению заявителя, такой договор будет заключаться уже о поставке товара, а на него распространяется нормы правительства России, которые ограничивают закупку госучреждениями оборудования иностранного производства, что в свою очередь не прописано в условиях данного тендера.
Во втором случае в условиях договора прописано, что все споры до передачи дела в Арбитражный суд Башкирии будут решаться в досудебном порядке. Однако заявитель посчитал, что заказчик не может указывать в каком именно регионе будут решаться споры.
В третьем случае заявитель указывает, что на получение разрешений на установку дорожных камер на столах и подключением их к сети электроснабжения ГКУ «Транспортная дирекция РБ» отводит только 10 дней, что невозможно сделать за такой короткий промежуток времени.
Так, жалоба от компании «Автодороги» будет рассматриваться 13 сентября.
Напомним, что ГКУ «Транспортная дирекция РБ» проводит два тендера на приобретение в общей сложности 300 комплексов дорожных камер. В частности, по данному контракту, стартовая стоимость которого составляет более 423 миллионов рублей, планируется установить 112 комплексов, а по второму контракту в 711,2 миллиона рублей — 188 дорожных камер.