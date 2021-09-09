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В уфимском сквере заложили мемориальный камень в память жителей блокадного Ленинграда

9 сентября 2021, 13:37
Фото: Администрация Уфы
Камень располагается в сквере 50-летия Победы.

Сегодня, 9 сентября, состоялась закладка мемориального камня в честь погибших в блокадном Ленинграде. Как сообщает городская администрация, состоялось мероприятие в память о тех, кто проживал и проживает в Башкирии, а также в честь 80 годовщины начала блокады.

Известно, что памятный камень располагается в сквере 50-летия Победы, который находится рядом с Дворцом молодежи.

Ранее мы писали, что в Башкирии этой весной был принят закон о «детях войны», в результате чего данный статус присваивается жителям региона, которые родили в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Такой статус предусматривает ежегодную выплату в размере 1000 рублей, а также меры социальной поддержки. Известно, что на территории Башкирии проживает более 189 тысяч «детей войны».

#Новости#Элина Сайфранова#Культура
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