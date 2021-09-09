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В Уфе в массовом ДТП загорелся автомобиль

9 сентября 2021, 14:00
Фото: ГИБДД по РБ
Пострадали 2 человека.

Сегодня, 9 сентября, в Уфе произошло массовое ДТП с участием «ВАЗ-2114», «Hyundai Accent» и «Hyundai Sonata». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии, авария произошла на улице Сельской Богородской. Так, по предварительным данным, 19-летний водитель первого автомобиля выехал на встречную полосу, где уже столкнулся с двумя иномарками. Известно, что от удара ВАЗ врезался в еще три автомобиля и в конце загорелся, однако по фотографиям с места происшествия видно, что «четырнадцатую» еще и разорвало пополам.

Фото: ГИБДД по РБ

Согласно данным ГИБДД, за медицинской помощью обратились только водитель и пассажир «Hyundai Accent». Как отмечают очевидцы события на водителе отечественного автопрома нет и царапины. По факту ДТП начато разбирательство.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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