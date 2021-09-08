Хабиров уточнил судьбу памятника Салавату Юлаеву в Уфе – нужна срочная реставрация

Памятник у нас с 1967 года, с тех пор ни ремонта, ни техобслуживания. Не только в самом памятнике проблема. Это постаменте уже проблема уже, и гранит разъезжаются и так далее. Просто время берёт своё. Пригласили специальную структуру из Санкт-Петербурга, потому что это объект культурного наследия, и там особые правила и требования. Надо навести там порядок, надо его отремонтировать. Если не будем ремонтировать, то мы потеряем его через какое-то время потеряем. Радий Хабиров