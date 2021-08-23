MC Антон Пин и DJ Паша Волков проведут вечеринки в «Руки ВВерх! Бар»

27 и 28 августа гостей будут встречать лучшие резиденты «Руки ВВерх! Бар» - MC Антон Пин и DJ Паша Волков. Этот дуэт из Сочи точно знает, как устроить громкую вечеринку, с которой не захочется уходить до самого утра.
Танцы до упаду под любимые треки из 90-х, фирменный коктейль «Алёшка» и стильные фото на фоне ковра вместе с друзьями - все это будет ждать вас уже в эти выходные.
Не пропусти!
27-28 августа (пятница-суббота)
«Руки Вверх! Бар», Верхнеторговая пл., 1
Сбор гостей: 18.00
Вход: от 0 до 500р
+7 (347) 201-00-03