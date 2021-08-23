mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

MC Антон Пин и DJ Паша Волков проведут вечеринки в «Руки ВВерх! Бар»

23 августа 2021, 12:10
Фото: Instagram.com
В этот уикенд в уфимском «Руки ВВерх! Бар» продолжится серия вечеринок «Наши люди».

27 и 28 августа гостей будут встречать лучшие резиденты «Руки ВВерх! Бар» - MC Антон Пин и DJ Паша Волков. Этот дуэт из Сочи точно знает, как устроить громкую вечеринку, с которой не захочется уходить до самого утра.

Танцы до упаду под любимые треки из 90-х, фирменный коктейль «Алёшка» и стильные фото на фоне ковра вместе с друзьями - все это будет ждать вас уже в эти выходные.

Не пропусти!

27-28 августа (пятница-суббота)

«Руки Вверх! Бар», Верхнеторговая пл., 1

Сбор гостей: 18.00

Вход: от 0 до 500р

+7 (347) 201-00-03

Материалы по теме
DJ 108 представит в Уфе двухчасовой сетDJ Smash: «Москва и в правду никогда не спит»DJ Пименов: <Mеня называют танцующим Винни-Пухом>
#Новости#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04