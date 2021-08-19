В Башкирии можно будет бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ

Руководитель РОО «Позитивная среда» Артур Гильманов ответил на вопросы, где бесплатно сдать тест на ВИЧ и получить лечение в Башкирии, как не заразить своего партнера и продолжать вести привычный образ жизни.