mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа 2021,, 16:49

Published 19 августа 2021,, 16:49

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

В Башкирии можно будет бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ

19 августа 2021, 16:49
Руководитель РОО «Позитивная среда» Артур Гильманов ответил на вопросы, где бесплатно сдать тест на ВИЧ и получить лечение в Башкирии, как не заразить своего партнера и продолжать вести привычный образ жизни.

Как сообщает КП-Уфа, РОО «Позитивная среда» была образована в 2016 году в качестве инициативной группы добровольцев. После получения статуса НКО в 2017 году работа учреждения была направлена преимущественно на помощь ВИЧ-положительным пациентам.

В сообщество входят инфекционисты, психологи и консультанты. Основной целью РОО является повышение качества жизни людей с инфекционными заболеваниями.

Проведение акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» поможет всем желающим анонимно пройти тест и проконсультироваться со специалистом. Другая важная задача организации — убедить пациента начать лечение, чтобы сохранить собственное здоровье и не заразить близких.

#Политика#Новости#Марина Колодкина
Подпишитесь
МЧС раскрыло подробности ДТП с поездом и скорой помощью
Сегодня, 17:09
Психолог прокомментировала просмотр порнографии водителем автобуса в Уфе
Сегодня, 13:23
Уфимец в трусах пытался избавиться от матери
Сегодня, 15:40
В Башкирии создали кавер Italo disco
Сегодня, 16:15
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с поездом
Сегодня, 17:20
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47