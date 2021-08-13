В Уфе дорожные работы на улице Комсомольской планируют завершить к 1 сентября

Так, только в апреле этого года жители жаловались на отсутствие каких-либо продвижений в работе. Сообщалось о том, что по всюду только ямы, грязь и лужи, которые разве что не затопили ближайшие дома, тем временем рабочих как на месте стройки, так и в будке не было видно. Известно и то, что в ходе реконструкции из-за несчастных случаев жителей ближайших домов оставляли и без света, и без тепла в февральские минус 20 градусов. Сами власти комментировали ситуацию тем, что из-за строительства ливневой канализации, которая ранее не была предусмотрена на дороге, а также из-за выноса инженерных коммуникаций корректировался план и график работы.