В Башкирии за две недели выпало всего 9% от месячной нормы осадков

В августе в республике почти не выпало осадков - всего 9% от месячной нормы. Поскольку погоду определяют антициклоны, в ближайшие дни дождей не ожидается, сообщил Башгидрометцентр.
Отсутствие осадков и жаркая погода осложняют пожароопасную обстановку. Так, в регионе сохраняется высокий класс пожароопасности, в южной части отмечается чрезвычайная пожароопасность, что является опасным природным явлением.
Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют, что вторая декада в республике будет так же жаркой, а среднесуточная температура воздуха превысит норму на 4-5 градусов.
В республике несколько дней бушевали лесные пожары. Сейчас большинство крупных очагов ликвидированы. По последним данным, осталась гореть территория площадью 1052,1 гектара. Накануне потушили крупный очаг в Хайбуллинском и Зилаирском районах.