mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии прогнозируется 30-градусная жара

13 августа 2021, 00:00
Фото: 1MediaInvest
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погода на ближайшие дни.

Сегодня, 13 августа, дождей не прогнозируется, ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит +25...+30 градусов.

14 августа существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный. Ночью термометр покажет +11...+16 градусов, в восточных районах возможно похолодание до +6 градусов, днём потеплеет до +28...+33 градусов.

В воскресенье, 15 августа, также дождей не будет, ветер юго-западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до +12...+17 градусов, в горных районах до +7 градусов, днём +25...+30 градусов.

#Новости#Александра Константинова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48