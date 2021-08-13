В Башкирии прогнозируется 30-градусная жара

Сегодня, 13 августа, дождей не прогнозируется, ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит +25...+30 градусов.
14 августа существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный. Ночью термометр покажет +11...+16 градусов, в восточных районах возможно похолодание до +6 градусов, днём потеплеет до +28...+33 градусов.
В воскресенье, 15 августа, также дождей не будет, ветер юго-западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до +12...+17 градусов, в горных районах до +7 градусов, днём +25...+30 градусов.