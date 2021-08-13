В Башкирии под аппаратами ИВЛ находятся четыре ребенка

Напомним, что летний отдых в нескольких детских лагерях сорвался из-за вспышек коронавирусной инфекции, известно о как минимум 66 случаях заражения детей. Отметим и то, что за последние три дня в Башкирии фиксируется антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. Так, по данным оперштаба, за последние сутки инфекция была подтверждена у 286 человек, 10 человек — погибли.