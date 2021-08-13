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В Башкирии под аппаратами ИВЛ находятся четыре ребенка

13 августа 2021, 14:16
Фото: 1MediaInvest
В республике четыре ребенка находятся в тяжелом состоянии из-за заражения коронавирусом.

Глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что на данный момент из-за заражения коронавирусом четыре ребенка подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Глава также отмечает, что более 90% всех случаев заражения ковидом в республике — «дельта»-штаммом, а большая часть заболевших — молодые люди. Об этом стало известно на августовском педагогическом совещании.

Так, на этом же совещании сообщили, что в новом учебном году все школы, колледжи и вузы будут проводить обучение очно. Известно, что для перехода на такой формат 67,5% учителей по всей республики вакцинировались, однако минимальный процент вакцинированных должен составлять 80%.

Напомним, что летний отдых в нескольких детских лагерях сорвался из-за вспышек коронавирусной инфекции, известно о как минимум 66 случаях заражения детей. Отметим и то, что за последние три дня в Башкирии фиксируется антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. Так, по данным оперштаба, за последние сутки инфекция была подтверждена у 286 человек, 10 человек — погибли.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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