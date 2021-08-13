Стало известно, как будут учиться школьники в Башкирии в новом учебном году

Также глава поручил обновить разметки в учебных заведениях и обязал всех сотрудников носить маски. Кроме того, он поручил главе министерству образования организовать дистанционное обучение по желанию родителей для детей с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска по коронавирусу.