В отдаленные места Хайбуллинского района проведут сотовую связь

Радий Хабиров встретился с региональными представителями операторов сотовой связи и министром цифрового развития, по итогам которой в 2022 в Хайбуллинском районе площадь покрытия сотовой связи может составить более 92%. Известно, что обеспечение связью всего района планируется в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства, реализация которого в республике начинается в 2022 году.
Так, министр цифрового развития предложил установить в районе «фемтосоты» - это малые базовые станции, радиус действия которых составляет всего 150 метров. На данный момент прорабатываются сроки реализации и финансирование проекта.
Напомним, что вопрос об обеспечении сотовой связью жителей отдаленных деревень глава республики начал решать после рабочей поездки в Хайбуллинский район, где на тот момент действовало большее количество очагов лесных пожаров. По словам главы, полное сотовое покрытие района необходимо с целью обеспечения безопасности жителей, особенно в период лесных пожаров.
На отсутствие связи неоднократно жаловались местные жители и добровольцы работающие на тушении лесных пожаров, которые действуют уже несколько дней на территории района. В том числе отсутствие связи, называлось ими среди причин осложняющих координацию действий по ликвидации пожаров. В дальнейшем устойчивая связь могла бы не только улучшить качество жизни сельчан, но и дала бы возможность более оперативно сообщать о происшествиях и чрезвычайных ситуациях на местах.