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В Башкирии 95 процентов проверок детских лагерей выявили нарушения санитарных норм

12 августа 2021, 07:45
Фото: 1MediaInvest
Роспотребнадзор выявил 604 нарушения в детских лагерях. Руководство не соблюдало санитарные нормы.

По сообщения Роспотребнадзора, в детских лагерях было зафиксировано 604 нарушения санитарного законодательства. Так, питьевая вода, пищевые продукты и продовольственное сырье не соответствовали качеству и создавали угрозу для безопасности отдыхающих. Отмечается, что нарушения были обнаружены в 436 случая проверок организаций из проведенных 460.

Известно и то, что большая часть нарушений была зафиксирована из-за несоблюдения руководством санитарных норм в период пандемии. Так, по итогам проверки на организации были составлены протоколы об административном правонарушении.

Напомним, что за летний период в нескольких лагерях была зафиксирована вспышка коронавируса. Так, из-за несоблюдения требований безопасности в Стерлитамакском районе было возбуждено уже уголовное дело в отношении детского лагеря «Чайка», где инфекцию обнаружили у 45 отдыхающих. Также следственный комитет и прокуратура проводят проверки в лагерях «Росток» и в "Детском оздоровительном лагере им. Н. Гастелло" по фактам заражения 15 и 6 человек соответственно.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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