В еще 15 районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи

Однако обращение жителей республики через Прямую Линию спустились и до республиканских властей. Радий Хабиров тогда заявил, что в Башкирии будет увеличена площадь орошаемых сельхозугодий до 100 тысяч гектаров уже к 2030 году. Среди путей решения глава региона упомянул новую государственную программу, которая начнется с 1 января нового 2022 года, в рамках которой аграриям будут покрывать половину затрат на создание систем мелиорации.