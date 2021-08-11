В еще 15 районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи

Теперь в перечне районов, в которых введен режим чрезвычайной ситуации вошли Абзелиловский, Бураевский, Буздякский, Балтачевский, Дюртюлинский, Давлекановский, Калтасинский, Кигинский, Краснокамский, Миякинский, Мечетлинский, Стерлитамакский, Татышлинский и Янульский районы. Так на сегодняшний день в 41 одном 53 районов Башкирии установлен режим ЧС.
Ранее режим ЧС из-за засухи был введен в 26 муниципалитетах (также в список попал город Кумертау) из-за гибели посевов, суховея и затянувшейся засухи. Лето в этом году в Башкирии выдалось аномально жарким. Введенный режим ЧС будет действовать в регионе до 16 августа.
Обновленный перечень дополнили Абзелиловский, Балтачевский, Буздякский, Бураевский, Давлекановский, Дюртюлинский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский и Краснокамский районы. Также, согласно документу, режим ЧС введен в Мечетлинском, Миякинском, Стерлитамакском, Татышлинском и Янаульском районах республики.
Напомним, что вопрос о засухе, а точнее о необходимости мелиорации полей жители Башкирии поднимали на Прямой Линии с президентом России Владимиром Путиным. Жительница Уфы Ирина Рачилина задала вопрос о гибели зерновых культур, скота и засухе в Башкирии. Президент ответил на вопрос достаточно туманно и рассказал о миллиардах, которые выделяются на искусственное орошение полей каждый год.
Однако обращение жителей республики через Прямую Линию спустились и до республиканских властей. Радий Хабиров тогда заявил, что в Башкирии будет увеличена площадь орошаемых сельхозугодий до 100 тысяч гектаров уже к 2030 году. Среди путей решения глава региона упомянул новую государственную программу, которая начнется с 1 января нового 2022 года, в рамках которой аграриям будут покрывать половину затрат на создание систем мелиорации.
Также по словам главы республики в республике сегодня есть 175 оросительных систем на 40 тысячах гектаров, но их инфраструктура изношена на 90 процентов, так как это системы 1970–80-х годов постройки.