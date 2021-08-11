Мэр Уфы в отпуске прогуливается по Инорсу и строит планы на Теплое озеро

Напомним, вчера Сергей Греков ушел в 40-дневный отпуск по причине того,, что согласно законам Российской Федерации, лицо занимающее должность мэра, не может участвовать как в предвыборной кампании, так и в самих выборах. Отпуск градоначальника позволяет обойти этот момент, ведь во время отпуска исполнять обязанности мэра не будет. Именно это позволит Сергею Грекову избираться в Горсовет Уфы.