Мэр Уфы в отпуске прогуливается по Инорсу и строит планы на Теплое озеро

– Люблю ездить, гулять по Уфе в свободное время. Изучать территории. Интересно видеть, как город живёт, развивается. Сегодня вновь побывал на озере Тёплом. Есть мысли, как тут всё обустроить!, – поделился отдыхающий Сергей Греков со своими подписчиками.
Греков не стал выдавать суть своих идей и планов и туманно сообщил аудитории, что будет делиться ими в следующих постах. Также мэр пожелал всем хорошего дня.
Напомним, вчера Сергей Греков ушел в 40-дневный отпуск по причине того,, что согласно законам Российской Федерации, лицо занимающее должность мэра, не может участвовать как в предвыборной кампании, так и в самих выборах. Отпуск градоначальника позволяет обойти этот момент, ведь во время отпуска исполнять обязанности мэра не будет. Именно это позволит Сергею Грекову избираться в Горсовет Уфы.