ФАС обнаружила нарушения при строительстве новой ледовой арены в Башкирии

Проверку провела прокуратура республики. Выяснилось, что управление капитального строительства заключило с местной компанией «Акрополь» контракты в 2015 и 2016 годах. Затем до 2019 года они подписали ещё 11 соглашений, которые позволили увеличить стоимость работ с 50,3 до 237,7 млн рублей. Сроки выполнения работ также увеличились — с сентября 2016 их перенесли на август 2019 года.