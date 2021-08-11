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ФАС обнаружила нарушения при строительстве новой ледовой арены в Башкирии

11 августа 2021, 09:33
Фото: 1MediaInvest
Выявлены нарушения конкурентного законодательства.

Управление Федеральной антимонопольной службы Башкирии нашло нарушения при строительстве ледового дворца «Сапсан арена» в Кумертац. Оказалось, что контракт на строительство площадки был подписан без проведения аукциона, что нарушает закон о защите конкуренции.

Помимо этого, стороны подписали дополнительные соглашения, благодаря которым значительно изменилась стоимость контрактов и сдвинулись сроки окончания работ, сообщает «Коммерсантъ».

Проверку провела прокуратура республики. Выяснилось, что управление капитального строительства заключило с местной компанией «Акрополь» контракты в 2015 и 2016 годах. Затем до 2019 года они подписали ещё 11 соглашений, которые позволили увеличить стоимость работ с 50,3 до 237,7 млн рублей. Сроки выполнения работ также увеличились — с сентября 2016 их перенесли на август 2019 года.

При этом торги на эти договоры не проводились, а часть строительных работ выполнены неправильно. В УФАС заявили, что заказчиком арены была администрация города, но этот статус отдали управлению капитального строительства, чтобы избежать конкурентные процедуры.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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