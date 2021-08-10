В Уфе на два месяца перекроют дороги в микрорайоне Затон

В Уфе с 10 августа по 4 октября по улице Независимости будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем на участке дороги с улицы М. Искужина и до поворота к дому №40 по улице Тальковая будет ограничено движение. Сообщается, что в период ремонтных работ будут перекрывать по одной половине проезжей части.