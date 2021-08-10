В Башкирии все станции мониторинга загрязнения воздуха хотят передать Минэкологии

Ранее мы уже писали о том, что в Башкирии до конца года будет принят закон, согласно которому данные о загрязнениях воздуха будут доступны всем жителям республики. Напомним также, что по данным Башгидрометцентра за июнь было зафиксировано 30 случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, 12 из которых в Уфе, 5 – в Стрелитамаке, а 13 – в Салавате.