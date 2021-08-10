В Башкирии в результате ДТП двое водителей госпитализированы, а пассажирка погибла

Авария произошла вечером 9 августа в Стерлитамакском районе Башкирии на 143 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись две иномарки. Fiat Bravo под управлением 41-летнего жителя Мелеузовского района и встречный Renault Kangoo, который вел 58-летний житель Пермского края.
Оба водителя в результате ДТП оказались в больнице. Пассажирка Renault, 61-летняя супруга жителя Пермского края, скончалась на месте происшествия, сообщили в ГИБДД по Башкирии.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1900 нарушений ПДД, задержаны 59 нетрезвых водителей. Всего 9 августа на дорогах Башкирии произошло 6 ДТП, в которых погибли 3 человека, пятеро были травмированы.