mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии в результате ДТП двое водителей госпитализированы, а пассажирка погибла

10 августа 2021, 03:59
Фото: ГИБДД по Башкирии
Начато разбирательство.

Авария произошла вечером 9 августа в Стерлитамакском районе Башкирии на 143 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись две иномарки. Fiat Bravo под управлением 41-летнего жителя Мелеузовского района и встречный Renault Kangoo, который вел 58-летний житель Пермского края.

Оба водителя в результате ДТП оказались в больнице. Пассажирка Renault, 61-летняя супруга жителя Пермского края, скончалась на месте происшествия, сообщили в ГИБДД по Башкирии.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1900 нарушений ПДД, задержаны 59 нетрезвых водителей. Всего 9 августа на дорогах Башкирии произошло 6 ДТП, в которых погибли 3 человека, пятеро были травмированы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48