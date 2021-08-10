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В Башкирии родственники не узнали избитую пациентку психбольницы

10 августа 2021, 06:04
Фото: 1MediaInvest
Минздрав Башкирии сообщает, что между пациентами изолятора произошла потасовка.

В Нефтекамском психоневрологическом диспансере одна из пациенток получила побои, после которых её не узнали её родственники, которые пришли навестить её буквально через день после того, как она была госпитализирована. Вид родственницы шокировал их. Причем увидели они её случайно, в небольшое окошко, ведь из-за пандемии посещение пациентов не допускается. По словам родственника женщины, единственное, что она говорила – её били двое.

– На лице – сплошная гематома, нет зуба, а пальцы рук до посинения выкручены, – публикует телеграм-канал реакцию близких избитой. Там же приводится информация о том, что женщину якобы «научили говорить, что она упала сама».

Однако у Минздрава Башкирии по данному вопросу другая позиция. Ведомство прокомментировало вопиющую ситуацию Mkset.

Произошел инцидент 5 августа. в боксированной палате, развёрнутой при ПНДО Нефтекамска. Туда направляются новые пациенты перед госпитализацией, для того, чтобы взять мазок на COVID-19. После забора материала медицинская сестра отлучилась из палаты, в это время между пациентами завязалась потасовка. В ведомстве отмечают, что вины медработника в ситуации нет, по регламенту постоянного контроля не предусмотрено, – сообщили в ведомстве.

По факту полученных телесных повреждений, в виде ссадин и подкожных гематом, сотрудниками психоневрологического стационара вызван представитель УВД полиции по городу Нефтекамск, взяты объяснительные с персонала и пациентов-участников инцидента.пресс-служба Минздрава Башкирии

В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset сообщили, что в данный момент проводится проверка.

Между тем в стационаре начато внутреннее расследование по полноте действий в соответствии с функциональными обязанностями персонала. Кроме того, супруг избитой соседями по палате пациентки приглашён на личную встречу с главным врачом психоневрологического диспансера.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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