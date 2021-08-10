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В Башкирии наказали серийного убийцу за преступление двадцатилетней давности

10 августа 2021, 09:43
Фото: 1MediaInvest
Убийство произошло в мае 2001 года в Дуванском районе республики. Как оказалось, преступник уже отбывает пожизненный срок за серию убийств в Свердловской области.

В сентябре 2001 года в лесном массиве недалеко от села Улькунды было обнаружено тело 16-летней местной жительницы, однако до 2020 года преступника обнаружить не удалось.

Сообщается, что в 2020 году в результате повторного изучения материалов уголовного дела, было обнаружено сходство убийства в Дуванском районе с раскрытой серией убийств уже в Свердловской области. Так стало известно, что преступником является 47-летний Евгений Попов, отбывающий наказание в тюрьме уже с 2005 года. Известно, что мужчина совершил 11 убийств в период с 1998 по 2003 года.

Так, заключенный предстал и перед Салаватским межрайонным судом, который приговорил серийного убийцу еще к 11 годам и 10 месяца заключения. Однако, отметим, с учетом действительного наказания, Евгений Попов будет отбывать все тот же пожизненный срок, но уже в колонии особого режима.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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