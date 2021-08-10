В Башкирии наказали серийного убийцу за преступление двадцатилетней давности

Сообщается, что в 2020 году в результате повторного изучения материалов уголовного дела, было обнаружено сходство убийства в Дуванском районе с раскрытой серией убийств уже в Свердловской области. Так стало известно, что преступником является 47-летний Евгений Попов, отбывающий наказание в тюрьме уже с 2005 года. Известно, что мужчина совершил 11 убийств в период с 1998 по 2003 года.