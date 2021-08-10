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Мэр Уфы уходит в отпуск до выборов в Городской Совет

10 августа 2021, 11:33
Фото: Горсовет Уфы
К работе Сергей Греков вернется уже после 19 сентября.

Как стало известно, мэр Уфы Сергей Греков уходит в отпуск перед выборами в Городской Совет. В пресс-службе сообщили, что мэр будет находиться в Уфе, однако, как того требует законодательство, до выборов официально исполнять обязанности градоначальника будет Марат Гайфуллин - первый заместитель главы администрации. Так, Сергей Греков вернется к своим обязанностям только 19 сентября, когда состоятся выборы депутатов в горсовет.

Отметим, что согласно российскому законодательству, лицо занимающее должность мэра, не может участвовать как в предвыборной кампании, так и в самих выборах, однако во время отпуска Греков не будет исполнять обязанности мэра и тем самым сможет избираться в Городской Совет.

Напомним, Сергей Греков занимает пост мэра Уфы с 15 января 2021 года.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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