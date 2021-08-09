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Жители Башкирии смогут вносить инициативные проекты в администрацию муниципалитета

9 августа 2021, 11:33
Фото: 1MediaInvest
Председатель Курултая сообщил о вступлении в силу закона, который вводит механизм инициативных проектов граждан для реализации местного самоуправления. Муниципалитет обязан рассмотреть инициативный проект в течение 30 дней с момента его подачи.

Пресс-служба Государственного Собрания Башкирии сообщает о вступлении в силу закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в сфере местного самоуправления», в котором предусматривается внесение в местную администрацию инициативных проектов граждан. Отмечается, что каждый проект подлежит обязательному рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан в течение 30 дней.

Председатель Госсобрания - Константин Толкачев - отмечает, что финансирование будет поступать из местного и республиканского бюджета, будут приниматься и добровольные взносы самих жителей населенного пункта, а также индивидуальных предпринимателей и отдельных организаций.

Так, суть нововведения состоит в том, чтобы расширить формы участия граждан в управлении муниципалитетами, через самостоятельное определение проблемных мест населённого пункта и конкретных предложений для их решения.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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