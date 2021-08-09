Жители Башкирии смогут вносить инициативные проекты в администрацию муниципалитета

Пресс-служба Государственного Собрания Башкирии сообщает о вступлении в силу закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в сфере местного самоуправления», в котором предусматривается внесение в местную администрацию инициативных проектов граждан. Отмечается, что каждый проект подлежит обязательному рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан в течение 30 дней.