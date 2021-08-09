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Следователи проводят проверку после аварии с автобусом в Саратовской области

9 августа 2021, 18:01
Фото: pxhere.com
На трассе Р-22 “Каспий” около села Большая Ольшанка Калининского района после дорожного происшествия пассажирский автобус упал в кювет. По факту ДТП была начата проверка следователями.

В настоящее время проведение осмотра места ДТП продолжается, согласно данным источника ФедералПресс. На месте аварии работают спасатели. Организуются мероприятия, целью которых является получение информации об обстоятельствах случившегося.

Согласно предварительным сведениям, водитель не справился с управлением и автобус слетел в кювет. Во время происшествия в транспорте находились двое водителей и 20 пассажиров. Помощь врачей потребовалась 12 пострадавшим. Было отмечено, что детей в транспорте не было.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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