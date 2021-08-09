Следователи проводят проверку после аварии с автобусом в Саратовской области

Согласно предварительным сведениям, водитель не справился с управлением и автобус слетел в кювет. Во время происшествия в транспорте находились двое водителей и 20 пассажиров. Помощь врачей потребовалась 12 пострадавшим. Было отмечено, что детей в транспорте не было.