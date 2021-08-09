«Главное качество — уметь ждать». Как проходил визит Владимира Путина в Башкортостан

На время визита президента из-за коронавирусной инфекции территорию завода поделили на две зоны: серую и белую. Не для кого не секрет, что прежде чем оказаться непосредственно рядом с главой государства, помимо ПЦР-тестов и анализов, нужно посидеть на самоизоляции. Даже несмотря на то, что последние пару месяцев это условие либерализовали и положенные две недели сократили до одной, условие все же оставалось обязательным. Учитывая, что на самоизоляцию ушли только глава Башкирии и его пресс-секретарь, никто из журналистов не рассчитывал на пресс-конференцию, а значит, и возможность задать вопрос главе государства. Только учредитель группы компаний Lasselsberger Йозеф Ласселсбергер, а также несколько сотрудников и строителей самого завода, выждавшие положенный срок и получившие отрицательные анализы на ковид, оказались в белой зоне — в непосредственной близости к президенту. Все остальные, включая журналистов, пусть и сдавших ПЦР-тесты, находились в зоне серой: издалека смотреть можно, подходить близко нельзя.