В Уфе спасатели на воде уберегли от смерти ребенка и пожилого мужчину

Первая критическая ситуация произошла с 79-летним пенсионером, который вопреки правилам заплыл за буйки пляжа «Гольфстрим» в уфимском Инорсе, находясь на глубине он почувствовал резкое ухудшение самочувствие. К счастью это заметили спасатели, которые вели дежурство. Отреагировали они оперативно и вернули пожилого мужчину на берег. Самочувствие пенсионера нормализовалось и помощь медиков ему не понадобилась, но спасатель все же проводил дедушку до дома, который оказался по соседству с пляжем.