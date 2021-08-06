В Уфе спасатели на воде уберегли от смерти ребенка и пожилого мужчину

Управление гражданской защиты города Уфы сообщают о том, что спасатели поисково-спасательного отряда УГЗ буквально вырвали из лап смерти пожилого мужчину и ребенка младшешкольного возраста.
Первая критическая ситуация произошла с 79-летним пенсионером, который вопреки правилам заплыл за буйки пляжа «Гольфстрим» в уфимском Инорсе, находясь на глубине он почувствовал резкое ухудшение самочувствие. К счастью это заметили спасатели, которые вели дежурство. Отреагировали они оперативно и вернули пожилого мужчину на берег. Самочувствие пенсионера нормализовалось и помощь медиков ему не понадобилась, но спасатель все же проводил дедушку до дома, который оказался по соседству с пляжем.
Второй случай чудесного спасения произошел на пляже «Ак Яр Затон», где мальчик 7 лет, который не умеет плавать, отчаянно зашел на глубину. Закономерно, что он начал тонуть, но спасло его то, что отдыхал он на официальном пляже, где дежурят спасатели, которые и предотвратили гибель будущего школьника. Его доставили на берег и передали его семье.
УГЗ подчеркивает, что оба случая на воде произошли из-за нарушения простых правил поведения на воде. Буйки установлены именно для того, чтобы не заплывать за них. Также общеизвестным фактом является то, что детей нельзя отпускать купаться без надзора взрослых или без спасательных средств.