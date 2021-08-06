В районе Башкирии, где сегодня будет Путин, обеспокоены загрязнением озера Якты-Куль

Напомним, уникальное озеро Якты-Куль также известное как Банное считается (или же все-таки считалось?) одним из чистейших и одним из самых глубоководных в стране. Сегодня, по словам активистов, озеро ежегодно мелеет, а в воду сливают канализационные стоки. Активистам, по их словам, об этом сообщают местные жители.
Банное или Якты-Куль также называют Башкирским морем. Все дело в волнах, которые плещутся на берегу озера. Озеро является самым глубоким в Башкирии, его глубина составляет 28 метров, а площадь водного зеркала составляет 7,7 километров. Зимой озеро и окружающие его горы превращаются в очень популярный горнолыжный курорт.
По мнению граждан, объекты окружающие озеро, такие как базы отдыха, санатории и жилые дома не предусмотрели необходимое количество очистных сооружений, которые бы оберегали озеро от загрязнений.
– У мест отдыха «Алтынай», «Межгорье», «Горная», «Горный воздух», «Белые росы», «Альпенхольф» одна насосная станция на всех, и она не справляется с объемом стоков. Зимой с декабря 2020 года по февраль 2021 года вообще не работал насос, он был на ремонте. В этот период канализацию сливали в озеро Банное, – такие данные активисты размещают в социальных сетях.
Также они сообщают о том, что обратились с обращениями в надзорные органы.
Дополнительно сообщается, что сломанный насос починили, но несмотря на это активисты заявляют, что нарушения не прекращаются.